Bebê morre após ser atingido por rojão na virada do ano no Rio

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Caso aconteceu na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro

Um bebê morreu após ser atingido por um rojão em uma festa de Réveillon na Taquara, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A criança, uma menina de 10 meses, estava no colo do pai, que também foi atingido.

De acordo com o jornal O Dia, a criança chegou a ser socorrida no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra), mas foi transferido para a 32ª (Taquara), onde ocorreu o caso. A Polícia Civil está investigando o caso com o objetivo de esclarecer como ocorreu o fato e identificar os responsáveis.

O enterro da criança acontecerá nesta segunda-feira (2).