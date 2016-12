Rússia envia a ONU projeto de resolução sobre cessar-fogo na Síria

A Rússia encaminhou ao Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução para a promoção do cessar-fogo na Síria. Moscou espera que o documento seja votado no sábado, disse aos jornalistas o representante permanente russo na ONU, Vitaly Churkin.

Moscou saudou a participação de todos que realmente querem se juntar às negociações, adicionou Churkin.

“Documentos muito importantes foram divulgados ontem em Astana, depois de contínuos esforços da Rússia e da Turquia. São documentos que estabelecem o fim dos combates na Síria, bem como obrigam o governo e a oposição a negociar sem intermediários em Astana, no final do mês de janeiro. Desse modo, ontem, nós com a delegação da Turquia encaminhamos os documentos oficiais para o Conselho de Segurança e preparamos um curto projeto de resolução. Hoje, durante as consultas, farei uma apresentação mais formal ao CS. Espero que amanhã de manhã possamos votar e aprovar por unanimidade o documento, para que o CS se junte a este processo tão importante”, disse Churkin.

“Todos aqueles que se consideram de oposição, mas que estão prontos para dar início às negociações, de forma séria, com o governo (da Síria) podem comparecer à Astana”, adicionou o diplomata russo. Ele lembrou que, até o momento, sete grandes grupos armados, com efetivo de 60 mil pessoas, já aderiram à trégua.

O cessar-fogo, que se iniciou no dia 30 de dezembro, não contempla os grupos terroristas, tais como Frente al-Nusra e Daesh.