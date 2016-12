Presidiário monitorado por tornozeleira é eletrônica é executado dentro de casa

A execução aconteceu na noite desta quinta-feira (29), na rua Vitoria no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco, a capital do estado do Acre.

De acordo com informações de testemunhas a vítima Francisco Ferreira Machado de, 21 anos, mais conhecido pelo apelido de “Bredy”, já estava em, casa se preparando para dormir em companhia da esposa e um irmão, quando quatro homens armados invadiram a casa e começaram a atirar em “Bredy”.

Os dois homens efetuaram vários tiros contra a vítima, momento em que o irmão dele conseguiu fugir, mas a polícia acredita que o irmão da vítima fatal esteja baleado.

Após ter certeza que “Bredy” não estava mais vivo, os dois criminosos teriam saído da casa sem nenhuma pressa e não faziam questão de esconder os rostos, uma forma de ameaçar as testemunhas.

Segundo a polícia os criminosos teriam usado pistola calibre 380, e na entrada da casa da vítima um dos criminosos deixou cair um “pente” com 15 munições.

O SAMU ainda foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava morta.