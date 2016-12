Informação foi confirmada pela gerência da empresa. Passageiros saíram de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul.

Ônibus tomba com mais de 30 passageiros em estrada no Acre

Um ônibus da empresa Transacreana tombou na rodovia BR-364 na manhã desta sexta-feira (30) com cerca de 36 pessoas entre o trecho que liga Manoel Urbano a Feijó. De acordo com o gerente da empresa no Juruá, Francisco Virgulino, o ônibus saiu de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul. Ele disse ainda que não houve ferimentos graves, mas que 20 pessoas foram encaminhadas para o hospital em Feijó.

“O motorista conseguiu desviar um buraco, mas no segundo, o carro saiu da estrada e tombou. Segundo informações, só tem duas pessoas mais graves, mas nada que venha pôr em risco a vida. No ônibus tinha 36 pessoas, mas ainda não temos a relação completa dos que foram para o hospital, mas é em média 20 pessoas”, disse o gerente da empresa.

O policial civil aposentado, Antônio Gomes Dantas, conta que recebeu um telefone às 5h da sua mulher, Virgínia de Souza, informando que o ônibus havia tombado. Ela estava em outro ônibus e testemunhou o acidente.

“Ela disse que o ônibus caiu de um barranco bem alto, mas que não houve feridos graves. Disse também que tinha muitas crianças, mas apenas ferimentos leves, como cortes e arranhões”, conta.

O gerente da empresa pediu que os familiares ficassem calmos e garantiu que a empresa está prestando toda a assistência necessária aos passageiros. “Pedimos calma aos familiares, pois a empresa está tomando todas as providências”, garantiu.