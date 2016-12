Médico defende homens que agridem mulheres; OAB repudia

Um comentário infeliz de um cardiologista nas redes sociais sobre violência contra a mulher ganhou notoriedade na internet. Luiz Águila, que também tem uma clínica de estética, fez uma postagem, na última terça-feira (27), “justificando” “agressões domésticas”. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu nota de repúdio.

Em sua conta no Facebook, o médico, que é de Brasília, manifestou-se sobre o assunto polêmico. “Sabe porque tantas mulheres apanham? Porque desrespeitam seus companheiros. Nossas avós não apanhavam por que respeitavam. Respeito é fundamental”, escreveu Luiz.

Após ser alvo de críticas, o cardiologista apagou o comentário cerca de duas horas depois. Segundo o G1, que tentou contatar o médico, ele alegou estar de férias e não se manifestou sobre o tema.

“De forma clara, o Sr. Luiz Águila desrespeita as mulheres e incentiva a violência contra estas. Enquanto que a OAB, o poder judiciário, ONGs e outros segmentos da sociedade civil, preocupados com a crescente violência contra as mulheres, têm buscado ações constantes de proteção a esse gênero, bem como o combate à violência a qualquer tipo de violência familiar e infelizmente, a contrassenso, o Sr. Luiz Águia vem à público e publica um post dessa natureza. Nossa luta é pela busca da paz no lar”, afirmou a nota.