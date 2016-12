Jovem alvejado a tiros no bairro Adalberto Aragão, morre no Pronto Socorro

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), na rua Plácido de Castro, no bairro Adalberto Aragão, da capital Rio Branco, no estado do Acre.

De acordo com informações o jovem Marcelo dos Santos Silva, de 23 anos estava caminhando na rua, quando o veículo cor preta se aproximou do rapaz e o passageiro saiu de dentro do carro e começou a atirar em Marcelo.

Ferido de morte Marcelo ainda teve forças para correr e entrar em um comércio, local em que ficou protegido por moradores até a chegada da Polícia Militar e SAMU.

Uma equipe do SAMU socorreu a vítima que foi encaminha ao Pronto Socorro, onde deu entrada em estado crítico, e cerca de duas horas depois, não resistiu a gravidade do ferimento e morreu quando era submetido a uma cirurgia de emergência.

A polícia ainda não sabe quem matou Marcelo e quais os motivos. Moradores da rua não quiseram ou não souberam repassar informações que auxiliasse a polícia a identificar e prender os criminosos e ou identificar o veículo.