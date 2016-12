Dupla que fazia arrastão de roubo em Rio Branco é presa pela Polícia Militar

Criminosos jovens e ousados rendiam as vítimas usando simulacro de armas, ou armas de brinquedo e com muita ameaça e ousadia conseguia conseguiam subtrair os bens de cobiça da dupla que estariam em poder das vítimas. As ações criminosas da dupla, de acordo com a polícia eram realizadas na região do Segundo de Distrito de Rio Branco, mas eles decidiram muda de endereço e ganhar nosso rumos na criminalidade.

Mas, policiais militares do 2º Batalhão em uma operação conjunto com guarnição do 3º Batalhão conseguiram pôr fim a vida criminosa da dupla que foi presa na baixada da Sobral,

Segundo informações Jardeson Lima da Silva e Samuel Marcelino Lima da Silva, ambos de 19 anos, cometiam o crime em uma motocicleta, mas foram interceptados pela polícia tentaram fugir, mas perderam o controle da moto caído no chão e flora m presos.

Em poder dos acusados a polícia apreender as duas armas que são simulacros de pistolas, e uma grana de efeito moral, está sendo verdadeira. A moto em que a dupla trafegava possui restrição de roubo.

Esses dois aí eram acostumados a fazer arrastões no segundo distrito com essa motocicleta roubada.