Denúncia anônima, ajuda polícia a localizar esconderijo de bandidos que trocam tiros com guarnições, um morre no local

Nos últimos dias a ousadia de bandidos tem deixado as polícias civil e militar em estado de alerta total, no trabalho de “fecha” cerco a bandidos que estariam causando insegurança na cidade.

Por varias vezes, os militares e equipes de investigadores da Polícia Civil, que trabalham em conjunto estão sendo recebidas a tiros pelos suspeitos.

No início da noite desta quinta-feira (39), guarnições do 5º BPM e Batalhão de Operações Especiais – BOPE, além de equipes da Polícia Civil, receberam denúncia anônima, que cerca de quatro homens estariam em uma Chácara no ramal do Quixadá armados e planejando um ataque a cidade de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, quando as guarnições e os investigadores se aproximaram da casa foram recebidos a tiros.

Dos quatro homens =que estavam na casa da Chácara e uma mulher que seria namorada de um homem identificado por Maycon que morreu na troca de tiros, conseguiram fugir, somente Maycon continuou atirando contra os policiais e foi atingido com cinco tiros.

Segundo a polícia ele usada uma pistola calibre nove milímetros e caiu dentro de casa com a arma em punho.

Uma equipe do SAMU foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida.

Peritos do Instituto Médico Legal – IML resgataram o corpo para exame cadavérico e posterior liberação para a família velar.