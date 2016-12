Rapaz de 23 anos é morto a tiros no Recanto dos Buritis

A matança sem motivação aparente ou causa justificável continua ceifando vidas de jovens em Rio Branco, a capital do estado do Acre.

No final da manhã desta terça-feira (28), Wesli Lima dos Santos, de 23 anos foi morto, quando caminhava na travessa Maria Verônica, no bairro Recanto dos Buritis, região do 2º Distrito.

Neste caso pouca coisa mudou para os demais registros de morte. O enredo é um plágio dos demais, a quantidade de personagens é a mesma, e o palco variou, mas o desfecho final, esse não muda nunca. Uma morte, dois algozes que fogem e a conclusão: foi “guerra” entre facções.

Segundo testemunhas a vítima caminhava na rua, quando dois homens em uma bicicleta passaram e o carona, desceu e efetuou os disparos, cerca de cinco tiros.

A vítima foi atingida com um tiro no peito, dois na nádega e outro no braço.

Mesmo ferido de morte conseguiu correr entrando em um quintal de uma casa, aonde caiu já sem vida.

O corpo foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal – IML e deve ser liderado para a família velar, até o final da tarde.

A Polícia Militar esteve no local do crime, em busca de informações que auxilio na identificação e prisão dos criminosos, mas como na maioria das vezes, ninguém quer se envolvendo, alegando ter medo de represálias.