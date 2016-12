Sassá jogador do Botafogo Ostenta na web

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Jogador do Botafogo ostenta na web com maços de notas de R$ 50

Sassá publicou foto em que segura o provável bicho pela classificação à Libertadores

O atacante Sassá foi protagonista de um verdadeiro papelão na partida do Botafogo contra o Grêmio, no domingo, ao trocar empurrões com um companheiro de equipe, Airton, que acabou expulso.

Ainda assim, com a vitória por 1 a 0 que garantiu o Fogão na Libertadores, o jogador esqueceu o momento bizarro e foi às redes sociais ostentar: ele aparece em foto sem camisa, segurando maços e mais maços de notas de R$ 50, que podem ser o bicho pela conquista da vaga no torneio continental.