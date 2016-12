Quatro corpos deram entrada no IML em menos de 24 horas

Em menos de 24 horas, de segunda-feira (26) para terça (27) quatro corpos deram entrada no Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco. Todos foram mortos por disparos de arma de fogo em pontos distintos da cidade.

A primeira vítima, Alessandro Souza da Silva, de 28 anos, foi alvejada com um tiro na cabeça e perdeu massa encefálica. Não resistiu ao tratamento e morreu durante atendimento. Segundo a polícia, ele teve a casa localizada na região do bairro Vila Acre, invadida por criminosos, no final da tarde de segunda-feira.

Anderson Costa, 18 anos, também morreu durante atendimento no Pronto Socorro, após ser alvejado com dois tiros no tórax. Ele era morador do bairro Conjunto Esperança e foi surpreendido por homens na Rua Maria das Dores que, armados, efetuaram os disparos.

Já nas primeiras horas da madrugada desta terça-feira (27), nas dependências do Ramal da Castanheira, em Rio Branco, Rogério Sampaio dos Santos, de 18 anos, foi socorrido por populares após ser levar tiros e morreu também no hospital.

Felipe Roberto Lima Chaves foi alvejado com pelo menos cinco tiros na Estrada da Sobral e morreu quando recebi atendimento no hospital.