Policial militar da reserva é morto a tiros durante assalto

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (27), na Via Chico Mendes, região do 2º Distrito de Rio Branco, a capital do estado do Acre.

O sub tenente da reserva da Polícia Militar, Antônio José da Costa, de 51 anos, foi alvejado a tiros nas costas durante um roubo (assalto), praticado por cerca de quatro pessoas.

De acordo com informações da polícia, quatro pessoas em um veículo de cor prata teriam interceptado a caminhonete do policial militar na Via Chico Mendes, e durante o assalto supostamente o policial teria reagido ao roubo, houve trocas de tiros e o militar foi atingido nas costas.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico, vindo a morrer minutos depois.

Durante o roubo os criminosos levaram a caminhonete do policial militar, que a princípio teria sido o alvo do roubo, mas a polícia tem informações que a vítima teria acabado de sair de uma agencia bancaria, onde teria sacado uma quantia em dinheiro.

Segundo o que a polícia militar conseguiu apurar, o militar morto estava sendo seguido pelos assaltantes.

Imagens de câmeras de segurança próximo ao local onde ocorreu o crime, já estão em poder da polícia que de acordo com informações já teria identificado pelo menos dois dos criminosos.