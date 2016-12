Jovem de 18 anos é baleado na cabeça, pescoço e barriga

O jovem Clebson Nascimento da Silva, de 18 anos, morador do Ramal Bom Futuro, localizado na Vila Acre, região do 2º Distrito de Rio Branco, a capital do estado do Acre, foi a mais recente vítima da violência urbana no estado.

De acordo com informações de testemunhas na tarde desta terça-feira (27), o rapaz teria saído de casa para ir cortar o cabelo em um salão próximo à casa onde morava com os país, no ramal Bom Futuro, quando moradores do local ouviram barulho de disparo de arma de fogo e ao saírem de suas casas, já encontraram o jovem caído no ramal.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU foi acionada e socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde deu entrada em estado crítico.

Segundo informações repassadas pela equipe do SAMU, a vítima foi atingida com um tiro na cabeça que transfixou e a bala saiu do outro do crânio com perda de massa encefálica, outro tiro no pescoço e um na região do abdômen.