Homem é baleado quando chegava em casa

Rio Branco a muito deixou de ser uma cidade pacata e a população pode não conviver com as mesmas facilidades dos grandes centros, mas as mazelas são semelhantes, a violência chega ao patamar de grandes metrópoles do país, se comparada as proporções.

Em menos de 24 horas cinco pessoas foram mortas, três por supostos acertos de contas entre facções rivais, um policial militar vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), e um dos suspeitos de roubo ao militar foi morto durante trocas de tiros com a polícia, além disso, várias tentativas de homicídios em um início de semana, ainda longe do feriado prolongado de fim de ano.

Na noite desta terça-feira (27), um homem identificado pelo nome de Jorge da Silva de Sousa, de 40 anos, chegava em casa, localizada no bairro Novo Horizonte da Floresta, quando foi alvejado com tiros que atingiram as costas e braço.

De acordo com informações de testemunhas, os autores dos disparos eram dois homens que estavam em um veículo Fiat, que parou ao lado da vítima e efetuou os disparos, sem se quer sair do veículo em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco. Neste caso, nem a polícia foi chamada, dada a pressa em socorrer a vítima, sem conta que os criminosos já teriam fugido.