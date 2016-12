Homem é assassinado dentro de casa com tiro na cabeça

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (26), na travessa Tambuatá no bairro Taquari, vitimando Alexsandro Souza da Silva, de 28 anos, que foi alvejado com um tiro na cabeça dentro de casa.

De acordo com informações de familiares da vítima, o rapaz estava dentro de casa em companhia de dois amigos consumindo bebida alcoólica, quando vizinhos ouviram o barulho de disparo de arma de fogo vindo da direção da casa de Alexsandro.

Sem ter certeza do que teria acontecido, alguns moradores foram a residência de Alexsandro saber o que teria acontecido, quando o encontraram caído no chão com um tiro na cabeça.

Imediatamente uma equipe de suporte avançado do SAMU foi acionada, para socorrer a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde deu entrada em estado crítico. Já que o tiro teria dilacerado parte do crânio da vítima.

Cerca de duas horas depois quando era preparado para uma cirurgia de emergência a vítima não resistiu a gravidade do ferimento e morreu no Pronto Socorro.

De acordo com familiares os dois amigos que estavam em companhia de Alexsandro sumiram do local do crime, antes dos primeiros vizinhos chegarem para socorre-lo.

Familiares da vítima já repassaram para a polícia os nomes dos dois amigos que agora para a família são suspeitos de terem cometido o crime.