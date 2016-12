Dupla em motocicleta mata mais uma pessoa em Rio Branco

As circunstâncias em que ocorreu o crime da tarde desta segunda-feira (26), no Beco da Cacimba, localizado no Conjunto Esperança, é igual a dezenas de outros registrados em outros bairros da capital Rio Branco, nos últimos meses.

Dois homens em um motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram vários tiros. O enredo semelhante, somente muda os personagens e o palco.

Segundo informações de testemunhas repassadas a polícia na tarde desta segunda-feira, o jovem Anderson da Costa Carvalho, de 21 anos caminhava no Beco, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram vários tiros, sendo que dois atingiram Anderson, um nas costas e outro na região da nádegas.

Uma equipe do SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde morreu minutos depois, por não resistir a gravidade do ferimento provocado pelo tiro que atingiu as costas.