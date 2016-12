Com atraso de cinco anos, parque de R$ 14 milhões é entregue

Com atraso de cinco anos e orçado em R$ 14 milhões, o Parque Ambiental Antônio de Paula, em Cruzeiro do Sul(Ac), foi entregue no último dia 21. O local fica entre os bairros do Telégrafo, Cobal e Remanso. O nome do parque é em homenagem ao ambientalista cruzeirense que faleceu em julho deste ano, aos 88 anos.

O local conta com pistas para prática esportiva, ciclismo, caminhada, duas quadras, mesas para jogos de xadrez e ambientes para recreação dos moradores.

Para a moradora do bairro Alumínio Terezinha Alves de Lima, de 69 anos, o local ficou propício para quem pretende praticar atividades esportivas. “Estou achando muito bom para caminhar à tarde. Isso aqui ficou uma maravilha, mudou a paisagem. Antes isso aqui era um esgoto. Hoje está ótimo”, disse.

O aposentado Manoel da Costa, de 66 anos, que mora à beira do parque lembra de como era a vista antes e como os moradores sofriam no período de chuvas.

“Aqui era um lamaçal, só tinha mata. Quem mora aqui lembra como era. Nos dias de chuva alagava tudo, não podia criar nenhum um pinto que a água vinha e levava tudo. Esse parque foi uma benção, quando é a tarde fica cheio de gente caminhando. Nós moradores devemos zelar por este espaço que foi construído para nós”, disse.

Arenilson Soares da Penha, de 22 anos, usa a quadra de areia para praticar esportes. “O campo que tinha lá na parte de cima do Remanso foi usado para uma obra da prefeitura e a gente não tinha mais um espaço para jogar nossa pelada. Agora com essa quadra de areia temos um local para brincar. O pessoal vem para cá à tarde e fica até a noite jogando”, conta.

Para Janete Ponce, representante da Secretaria de Articulação Política do Governo na cidade, o parque visa a inclusão social da comunidade. “Esse investimento foi feito pensando no bem estar das pessoas que residem nesses três bairros. As pessoas viviam excluídas de oportunidades de lazer, esporte e cultura”, falou.

Janete disse ainda que a administração está montando um calendário envolvendo as diversas secretarias do Governo para definir as atividades que cada pasta vai realizar no local.