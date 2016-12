Casal é preso suspeito de participar de assalto e morte de policial militar

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Em poder do casal Sherman Robson Sousa, de 33 anos e Adriana Alexandre da Silva, de 23 anos, a polícia apreendeu a caminhonete roubada do militar, além de armas e munições

Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira (27), o casal Sherman Robson Sousa, de 33 anos e Adriana Alexandre da Silva, de 23 anos, sob suspeita de participação no assalto seguido de morte do policial militar da reserva Antônio José Costa, de 51 anos, crime ocorrido no período da manhã.

De acordo com informações o casal foi preso em uma casa no Conjunto Esperança, onde a polícia encontrou a caminhonete roubada da vítima, além de duas espingardas calibre 12 e duas pistolas calibre 380, além de munições das quatro armas.

Segundo informações, mais uma pessoa foi presa, outros dois identificados e estão sendo procurados e a expectativa da polícia que até o final desta terça-feira, todos os envolvidos no crime estejam presos.