Jogadores morrem em naufrágio na África

Barco com time de futebol afunda e deixa ao menos nove mortos

15 passageiros sobreviveram e 21 seguem desaparecidos

Um barco que transportava 45 pessoas naufragou no Lago Alberto, no oeste de Uganda, no último domingo (25), e deixou ao menos nove mortos – os sobreviventes são 15 e há 21 desaparecidos até o momento. O grupo era composto por jogadores de um time de futebol amador do vilarejo de Kaweibanda e por torcedores.

De acordo com os sobreviventes, parte da tripulação estava embriagada e o naufrágio ocorreu porque a maioria dos passageiros sentou-se de um lado da embarcação, ocasionando desequilíbrio.

“Sobrecarregaram o barco. Testemunhas disseram à polícia que a maioria dos passageiros estava embriagada. Sentaram-se de um lado da embarcação, o que causou uma perda de equilíbrio”, disse o comandante de polícia John Rutagira, mencionado pelo Lance.

De acordo com o jornal, a equipe de futebol seguia ao distrito de Hoima para uma partida amistosa em celebração às festas de Natal.