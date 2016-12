Bando invade escola, rende vigilante e leva computadores e alimentos

Do G1 acre

Ao menos seis homens invadiram na noite desta segunda-feira (26) a escola Marina Vicente Gomes, no bairro Boa União em Rio Branco. Segundo relatos da coordenadora administrativa da escola, Lucirene Costa, os bandidos renderam um vigilante e levaram diversos materiais, entre computares, impressora e até alimentos.

Lucirene conta que os criminosos roubaram materiais que eram novos e que foram comprados para serem utilizados durante o ano letivo de 2017.

De acordo com ela, os ladrões levaram ainda as câmeras de monitoramento, impressora, data show, televisor, produtos de limpeza e botija de gás.

“Não vamos mais ter como usar, nós compramos esses materiais recentemente e infelizmente todo o material foi perdido agora. Todo o recurso foi por água abaixo. Todo mundo sai perdendo com isso, inclusive estávamos mexendo com a prestação de contas e agora não sei como vamos resolver essa situação. Vamos aguardar para ver como vai ficar”, afirma Lucirene.

A coordenadora diz que, após pegarem todos os materiais que queriam, os criminosos foram resgatados por um carro. “O que nos informaram foi que essas seis pessoas entraram, pegaram o segurança que estava de plantão, tiraram a camisa dele, o amarraram. Depois juntaram todas as coisas que queria e ligaram para outras pessoas que foram buscá-los. Nem com câmeras, nem com segurança, eles são intimidados”, diz.