Alvorada Festiva, entrega do busto de Neutel Maia e Comenda Volta da Empreza marcam festa de 134 anos de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco divulga programação comemorativa aos 134 anos de fundação de Rio Branco. A festa será aberta às 6 horas desta quarta-feira, 28, com uma Alvorada Festiva promovida pela Banda da Polícia Militar. A Alvorada marca a entrega da recuperação do busto de Neutel Maia no Calçadão da Gameleira. O busto foi revitalizado pelo artista plástico acreano Péricles Silva.

Em seguida, às 7h30, haverá um café da manhã no Hotel Vila Rio Branco, localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, com a presença da famílias tradicionais e lideranças comunitárias do Segundo Distrito.

Às 18h30, o prefeito Marcus Alexandre faz a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Volta da Empreza em evento ao ar livre na Praça da Revolução. Nesse evento serão homenageados o líder comunitário João Eduardo, pioneiro no movimento urbano de luta pela terra em Rio Branco; o desembargador aposentado Pedro Ranzi, que trouxe a Rio Branco os costumes sulistas através do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Plácido de Castro, localizado na Vila da Amizade, no 2º Distrito da capital; e o Mestre Daniel Mattos, fundador da igreja Barquinha, vinculada à doutrina do Santo Daime.

Rio Branco foi fundada em 28 de dezembro de 1882 por Neutel Maia, que colonizou a margem direita do Rio Acre, onde havia grande quantidade de árvores de seringa que produziam látex de alta qualidade. Nesse tempo, Neutel Maia criou o Seringal Empreza, dando início à cidade de Rio Branco.

Veja os detalhes da programação do aniversário da cidade de Rio Branco:

6h – Alvorada Festiva com a Banda da Polícia Militar e entrega da recuperação do busto do Neutel Maia.

Local: Gameleira

7h30min – Café da manhã no Hotel Vila Rio Branco –

Local: Rua Nossa Senhora da Conceição – Segundo Distrito

18h30min – Entrega da Comenda da Ordem do Mérito Volta da Empreza que este ano homenageia o líder comunitário João Eduardo, o desembargador Pedro Ranzi e o Mestre Daniel.

Local: Praça da Revolução – Rua Rui Barbosa – Centro.