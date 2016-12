Acre registra mais de 300 homicídios; ‘ano mais violento’, diz secretário

O número de homicídios no estado acreano aumentou quase 60% em relação ao ano de 2015. Durante coletiva, na manhã desta terça-feira (27), o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, informou que antes mesmo de terminar 2016, o Acre já registrou pouco mais de 300 homicídios contra 189 casos do ano passado.

Farias disse que 2016 foi um dos anos mais violentos da história do estado. Ao todo, foram realizadas 29 grandes operações e mais de 500 pessoas foram presas e outras 432 mil abordadas. O secretário ligou o alto número dos crimes à guerra de facções que ocorre no estado e que se intensificou em outubro, quando iniciou uma onda de execuções.

Para 2017, a Segurança espera aumentar os números de ações e abordagens para reduzir a criminalidade. Em fevereiro de 2017, devem ser investidos cerca de R $ 18,2 milhões para a compra de 50 viaturas, além de armamentos e munições.

“Nesse ano, nossa capacidade operacional foi mais testada. Foi o ano que tivemos mais operações. Em 2016, houve uma disputa por território, uma briga de facções, e a área de fronteira tem que ser olhada com muita atenção”, destacou.

Ele enfatizou também que é necessário apostar em políticas públicas para que os jovens não entrem no mundo do crime. “A gente precisa avançar com escolas de música, cultura e lazer. Porque, por mais que se tenham algumas situações, conseguir dinheiro com um ação de 40 minutos é mais sedutor do que trabalhar o mês inteiro e ganhar R$ 500. O crime é muito sedutor”, pontuou.