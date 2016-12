Ação policial prende três suspeitos na morte de militar da reserva, mata um e outro foge

A morte do sub tenente da reserva da Polícia Militar, Antônio José da Costa, de 51 anos, morto a tiros na manhã desta terça-feira (27), durante roubo de uma caminhonete de propriedade da vítima, culminou com uma ação em conjunto das policias civil e militar, envolvendo guarnições de vários batalhões e Batalhão de Operações Especiais – BOPE, investigadores das Delegacias de Combate ao Roubo e Extorsão (Decore) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHRPP) da Polícia Civil, com ajuda do Departamento de inteligência das duas instituições além da participação determinante da população, através do disco denuncia, culminou com a prisão de três suspeitos de participação no crime, morte de assaltantes durante troca de tiros com a polícia e recuperação do veículo roubado, e apreensões de cinco armas de fogo e munições.

As prisões começaram através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar, que levou os militares a duas casas na rua Vitoria no Conjunto Esperança.

Nessa averiguação a polícia prendeu o casal Sherman Robson Sousa, de 33 anos e Adriana Alexandre da Silva, de 23 anos, em poder do casal os militares aprenderam duas espingardas calibre 12 e duas pistolas calibre 380, além de munições das quatro armas.

Na mesma ação os militares foram para outra casa no mesmo bairro e rua, onde localizaram o veículo roubado da vítima.

Sem intervalo, policiais civis e militares se deslocaram para a zona rural de Rio Branco, e em uma Chácara no km 19 da estrada de Porto Acre, os policiais foram recebidos a tiros e durante revide, um dos assaltantes identificado por Brayan, ou Magrão foi morto, e outros dois invadiram uma Chácara no ramal Beija Flor, onde Francisco José de Oliveira, de 21 anos foi preso e um terceiro conseguiu fugir se embrenhando no matagal, mas a polícia acredita que o suspeito esteja ferido e que em breve ele sairá da mata em busca de socorro.

Além da prisão de um suspeito, morte de outro, durante a ação policial foi apreendido um revólver calibre 38 municiado e as chaves da caminhonete do policial morto durante o assalto, e um veículo, modelo Gol usado para a fuga dos suspeitos, e muda de maconha e uma mulher foi detida em companhia de Francisco Oliveira.

As investigações continuam agora sob a responsabilidade da Polícia Civil e dos delegados das Delegacias de Combate ao Roubo e Extorsão (Decore) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHRPP).

A polícia não descarta a possibilidade dos suspeitos terem envolvimento em outros crimes praticados em Rio Branco, além da participação de outras pessoas.