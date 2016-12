Senac forma mais uma turma na área de Beleza

O Centro de Educação Profissional do Senac em Rio Branco – CEP, realizou em dezembro a formatura de mais de 20 alunos da turma do curso de cabeleireiro. A cerimônia ocorreu no auditório da instituição com a presença de professores, supervisores e familiares.

O curso de cabeleireiro do Senac possui carga horária de 400 horas/aula, com duração de aproximadamente seis meses, divididas entre teoria e prática, e onde os alunos adquirem conhecimento cientifico de toda estrutura para que possam desenvolver suas habilidades acerca de diversas áreas que vai da colorimetria, nuances, hidratação, cortes e penteados.

O gerente do Centro de Educação Profissional, Hildo Almeida, parabeniza os alunos e destaca que os mesmos estão aptos e preparados para ingressar no mercado de trabalho.

“Foram diplomados mais de 20 alunos, eles estudaram e agora conhecem os principais procedimentos e todos os conceitos no ramo da beleza. Corte, alisamento, colorimetria dentre outros. Os resultados são muito positivos, já que estamos formando grandes profissionais com conhecimento teórico e prático. Sabe-se que este segmento vem crescendo e se reinventando a cada momento, tudo para conquistar o público fiel deste”, ressalta.

Para aqueles que tem idade acima de 18 anos, que queiram se aperfeiçoar ou ingressar no mundo da beleza, esta é a grande oportunidade e com certeza terá o seu reconhecimento, conquistando assim a tão sonhada vaga no mercado de trabalho.