Jorge Viana comemora: R$ 10,2 milhões liberados para o Acre desde novembro

Senador Jorge Viana viabiliza recursos para saúde, obras viárias e de mobilidade urbana, turismo e quadras poliesportivas para 22 municípios do Acre

O senador Jorge Viana (PT-AC) trabalhou nos últimos dois meses para liberar mais de R$ 10,2 milhões em recursos do Orçamento Federal para saúde, construção de corredores de ônibus, obras de mobilidade urbana, programas de incentivo ao turismo, além de quadras poliesportivas para Rio Branco e as 21 cidades do estado. A liberação total de emendas é um recorde.

“É dinheiro destinado a obras de melhoria da vida do povo do Acre”, disse. “Sei que num momento de crise como o país está atravessando, esse dinheiro é de grande importância para os prefeitos e para o governador destinar a obras, programas e políticas públicas”.

Apenas nesta quarta-feira, 21, as emendas de saúde liberadas para sete municípios acreanos totalizam R$ 1 milhão. O dinheiro será destinado às cidades de Senador Guiomard, Capixaba, Plácido de Castro, Sena Madureira, Porto Acre, Porto Walter e Manoel Urbano.

Jorge apadrinhou ainda mais de R$ 2 milhões em emendas de ex-parlamentares, como Perpétua Almeida, Aníbal Diniz, Taumaturgo Filho e Henrique Afonso. “São recursos para quadras de esporte em Rio Branco e incentivos a pequenos negócios”, comemorou.

No início de dezembro, foram liberados outros R$ 6 milhões para aplicar em saúde em 20 municípios: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Jorge Viana diz que a parceria com o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, tem sido importante e está rendendo bons resultados, como a liberação de recursos para a obra do Shopping Popular na capital. “Conseguimos a liberação de três parcelas: duas de R$ 200 mil cada e uma terceira de R$ 350 mil”, comemorou.

“Como ex-governador e ex-prefeito sei que os recursos federais são fundamentais para viabilizar obras. É minha obrigação buscar que os recursos de emendas cheguem para os municípios”, disse Jorge Viana, ao fazer um balanço da sua atuação parlamentar neste final de ano.

RECURSOS LIBERADOS PARA SAÚDE NO ACRE EM 21 DE DEZEMBRO

MUNICIPIO VALOR Senador Guiomard 150.000,00 Capixaba 200.000,00 Plácido de Castro 66.633,00 Sena Madureira 63.284,00 Porto Acre 100.000,00 Porto Walter 150.000,00 Manoel Urbano 150.000,00 Plácido de Castro 133.367,00 1.013.284,00