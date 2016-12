Agências bancárias no Acre ficam abertas até dia 29

A partir do dia 30, agências estarão fechadas para atendimento ao público. Expediente volta ao normal no primeiro dia útil de 2017, 2 de janeiro.

A população acreana deve ficar atenta aos dias de atendimentos dos bancos no final do ano. As agências ficarão abertos para o atendimento ao público até a próxima quinta-feira (29), informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Nessa data, as agências irão funcionar em horário normal. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Acre (Seeb-AC), Edmar Batistela.

A partir do próximo dia 30, as agências estarão fechadas e o expediente voltará normalmente no primeiro dia útil de 2017, em 2 de janeiro. As agências bancárias vão abrir normalmente para atendimento ao público nesta sexta (23), das 8h às 13h, véspera de Natal e na quinta (29), será o último dia útil do ano para o setor bancário.

Pagamento de contas

O presidente do Seeb-AC explicou sobre os pagamentos das contas de água, luz, telefone, TV a cabo e carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas. Segundo ele, os tributos já estão com data ajustada em relação ao calendário de feriados.

“Tudo que vence durante os feriados pode ser pago no primeiro dia útil seguinte, sem nenhum ônus para o cliente. Então, as contas que vencerem nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro, podem ser pagas no primeiro dia útil, no caso dia 2 de janeiro”, afirmou o Batistela.

Canais de atendimento

Durante o período em que as agências estiverem fechadas, os clientes podem utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar operações bancárias, segundo a Febraban. Além disso, as contas que possuem códigos de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos.

Outra opção é o agendamento dos pagamentos das contas de consumo nos bancos. Já em relação aos boletos bancários, os clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado – DDA.