Professores participam de encontros sobre Pibid e licenciaturas

Um grupo formado por 11 professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) participou do 6º Encontro Nacional das Licenciaturas (Enalic), na cidade de Curitiba, no período de 14 a 16 de dezembro deste ano. O evento aconteceu juntamente com o 5º Seminário Nacional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

Trabalhos de todo o país, com a temática “Diversidade e Complexidade dos Espaçotempos da Formação de Professores”, foram apresentados em mesas-redondas, comunicações e rodas de conversa. Também compuseram a programação palestras, oficinas, exposições de produtos didático-pedagógicos e atividades culturais, tudo com o objetivo de promover o debate teórico, crítico e intercultural, objetivando a formação e a profissionalização do docente.

“Foi um evento muito proveitoso, no qual pudemos discutir a representatividade do Pibid para a formação de professores no cenário político e econômico atual. Foi possível conhecer o trabalho que nossos colegas têm realizado em outras instituições de ensino superior”, disse o professor Elder Gomes da Silva, coordenador institucional do Pibid na Ufac. “E expusemos nossa produção, que é fruto de um trabalho desenvolvido em 63 escolas públicas atingidas pelo programa e que envolve uma equipe de mais de 950 bolsistas, entre coordenadores de área, supervisores e estudantes de licenciatura.”

Além de professores, estudantes bolsistas do Pibid nas áreas de educação física e história também participam do encontro. “A Ufac foi representada como uma das maiores delegações da região Norte e os trabalhos apresentados puderam ser discutidos com nossos colegas das demais regiões, permitindo novos olhares para os subprojetos que compõem o Pibid da Ufac”, destacou Silva. “Além disso, a Ufac foi escolhida para representar o Estado do Acre no Forpibid, o Fórum dos Coordenadores Institucionais do Pibid.”

O Enalic tem o propósito de possibilitar a exposição e o diálogo sobre experiências e pesquisas que integrem os diferentes espaços e tempos da formação inicial e continuada de professores para a educação básica, com vistas ao fortalecimento e à consolidação de políticas e práticas de formação e atuação docente. A próxima edição do evento será realizada em 2018, em Belém.