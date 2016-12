Polícia Militar prende assaltantes de panificadora

A população respondeu rápido ao pedido de ajuda da Polícia no sentido de identificar um dos assaltantes que no último sábado (17), invadiram uma Panificadora, localizada na rua Pernambuco, no bairro do Bosque e que durante o assalto teve o rosto registrado em gravação pelas câmeras de segurança do comércio.

Na tarde desta segunda-feira (19), uma ligação anônima ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP, dava conta que vários homens entre eles três que participaram do roubo a Panificadora estavam reunidos em um apartamento na rua Dourado no bairro Conquista.

De acordo com informações policiais militares do 5º Batalhão pediram reforço do Batalhão de Operações Especiais – BOPE e juntos seguiram em direção ao endereço citado.

No local prenderam Cristiano De Jesus Simplício, de 30 anos, Paulo Henrique Silva, de 26 anos e Antônio Cleudo Cavalcante Pereira, de 24 anos. Em poder do trio a polícia apreendeu certa quantia em notas de real, além de 300 dólares, dois aparelhos celular e munições de pistolas 380 e revólver calibre 38.

Segundo a polícia, o trio preso confessou participação do assalto a Panificadora e o homem que teve o rosto captado pelas câmeras de segurança, seria Cristiano de Jesus.

Além do três presos, na casa estavam mais três que conseguiram fugir, levando o revolve r usado no roubo a Panificadora, mas segundo a polícia os três foragidos já foram identificados, e a prisão deles é questão de horas.