PM intensifica operações de final de ano na região do Juruá

Com o objetivo de manter a ordem pública nas estradas e rodovias que ligam a cidade de Cruzeiro do Sul e demais municípios adjacentes, a Polícia Militar deflagrou mais uma etapa das Operações BR Segura e Integrada neste final de semana.

O Ministério Público Estadual (MPE) e agentes de segurança da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran) e 61° Batalhão de Infantaria e Selva, também, participaram das ações operacionais.

De acordo com o Comando de Policiamento Operacional II, unidade militar responsável pelo planejamento estratégico no Juruá, somente a operação Integrada apreendeu sete motocicletas, três carros, além de algumas notificações por infrações de trânsito.

“Estamos atentos a toda conduta delituosa, seja aos crimes atinentes ao trânsito ou contra o patrimônio. Continuaremos intensificando o policiamento e trabalhando com os comandantes de Batalhões sempre em parceria com outros órgãos de segurança”, frisou o tenente-coronel Douglas Thomaz, Comandante do CPO II.

Em Tarauacá

Durante o final de semana, militares do 7° Batalhão recuperaram os bens subtraídos da residência de um morador, na cidade de Tarauacá. Sendo duas tv´s, um notebook, uma câmera digital, uma caixa de som, além de outros objetos da vitima.

O autor, juntamente com os bens subtraídos, foi encaminhado até a delegacia da Polícia Civil onde foram tomadas as medidas legais.