Massa assina com Williams e permanece na Formula 1 em 2017

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

A aposentadoria de Felipe Massa na Formula 1 durou poucas semanas. Com a saída do campeão Nico Rosberg, a Mercedes deve anunciar nos próximos dias a contratação de Valtteri Bottas, companheiro do brasileiro na Williamns, que acabou tendo de recorrer a Felipe para ocupar a nova vaga.

Segundo o portal Grande Prêmio, o contrato foi assinado na segunda-feira (19) e renderá seis milhões de euros a Massa, o equivalente a R$ 21 milhões.

A investida no brasileiro se justificaria por uma questão envolvendo o patrocinador-máster da escuderia, a marca de bebidas alcoólicas Martini, que em muitos países não pode usar como garotos-propagandas pessoas com idade inferior a 25 anos – caso de Lance Stroll, de 18, que estava na mira dos ingleses.