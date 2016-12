Ladrão é flagrado em “desmanche “de carrinho de vender pipoca

A crise econômica tem afetado todos sem distinção. E na noite desta segunda-feira (19), policiais militares prenderam em flagrante Mike Johnson Ferreira de Araújo, 26 anos, mais conhecido por “maconha”.

De acordo com informações “maconha” foi preso em flagrante quando desmanchava um carrinho de vender pipoca, furtado horas antes na área do Mercado Novo, no centro de Rio Branco, capital do estado do Acre.

Segundo informações um aposentado complementa a aposentadoria com a venda de pipocas, próximo ao Mercado Novo, na rua Epaminondas Jacome, e ao termino do expediente ele guarda o carrinho de pipocas, em um depositado ao lado do Mercado.

No final da tarde desta segunda-feira (19), quando o idoso chegou para montar o carrinho de pipocas foi surpreendido, porque não o encontrou no local.

Ele desesperado passou a perguntar ao comerciante, taxistas da região se teriam avistado alguém com o carrinho de pipocas, quando uma pessoa informou ter visto o “maconha” empurrando o carrinho em direção ao bairro Preventório.

O vendedor chamou a polícia e ao chegaram no bairro Preventório flagraram “maconha” de posse de várias chaves desmanchando o carrinho de pipocas.

Preso o acusado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes – DEFLA.