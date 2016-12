Jovem de 20 anos tem casa invadida e é alvejado com tiro no pescoço

A noite de segunda-feira (19), foi agitada na área policial, com várias tentativas de homicídio e roubos.

Um jovem identificado por Gabriel Francisco da Silva, de 20 anos, estava dentro de casa na rua “F” no residencial Ilson Ribeiro, região do bairro Calafate, quando de acordo com informações três homens invadiram a casa e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Gabriel que foi atingido com um tiro no pescoço e outras partes do corpo.

Após cometer o crime, o trio fugiu tomando rumo ignorado e a vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e conduzido ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

Segundo informações da equipe médica que atendeu Gabriel, a bala que atingiu o pescoço desceu e perfurou e se alojou no pulmão da vítima.

A Polícia Militar esteve no local, mas a falta de informações por parte das testemunhas que temem represália por parte dos bandidos dificulta a ação policial.