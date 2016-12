Jéssica e Vagner Sales firmam convênios em Brasília de R$ 12 milhões para Cruzeiro do Sul

Nos dias que antecedem o final de sua administração, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, conseguiu firmar importantes contratos de repasses e convênios que beneficiarão o município de Cruzeiro Sul. Os recursos extra emendas somam R$ 12 milhões e foram adquiridos pela deputada Jessica Sales (PMDB) junto aos ministérios da Integração Nacional e do Esporte.

No Ministério da Integração Nacional, o prefeito Vagner Sales e o ministro Helder Barbalho assinaram um convênio na ordem de R$ 6 milhões para pavimentação asfáltica dos ramais Mariana I e Buritirama, localizados na área rural do município. A idéia da Prefeitura de Cruzeiro do Sul é garantir o acesso aos agricultores e o escoamento da produção dessas localidades, como forma permitir a estruturação do setor produtivo e a superação das desigualdades regionais.

No Ministério do Esporte, o prefeito Vagner Sales e o ministro Leonardo Picciani assinaram um contrato de repasse no valor de R$ 1 milhão para reforma e cobertura de quadras esportivas das vilas Santa Luzia e Lagoinha e do bairro Sabueiro.

Outro contrato de R$ 5 milhões, celebrado com a Caixa Econômica Federal, permitirá a implementação do Complexo Esportivo e de Lazer, no Bairro do Aeroporto Velho dotado de pista de atletismo, quadras de grama sintética, restaurante, quiosques, estacionamento, academia popular, pista de skate, prédio público destinado à atividades esportivas, playground infantil e demais instalações.

Um investimento que deixará os cruzeirenses orgulhosos

O prefeito Vagner Sales disse que sai da prefeitura muito feliz porque entrou trabalhando e está saindo trabalhando e, mais satisfeito ainda, por ter contado com o apoio da deputada Jéssica Sales para garantir a liberação de recursos provenientes de suas emendas parlamentares e de extra emendas junto ao governo federal.

“Jéssica tem lamentado muito sobre a inadimplência de algumas prefeituras, uma vez que impossibilita a liberação de recursos. Hoje só os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Walter se encontram adimplentes. Com esses recursos que estamos contratando agora, são mais de R$ 50 milhões que eu deixo para que o futuro prefeito Ilderlei Cordeiro possa continuar o trabalho de investimento na nossa querida cidade” – disse o Vagner Sales.

A deputada Jéssica ressaltou o compromisso que tem com os municípios acreanos que resulta, por exemplo, no asfaltamento dos ramais e na construção do complexo esportivo, cuja área de lazer e esporte será entregue brevemente à população. “Vou continuar firme na busca de recursos federais para que o novo prefeito possa continuar trabalhando em benefício do nosso município e da nossa gente” – garantiu a deputada.