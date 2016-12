Homem conhecido por “cara de veia” é vítima de tentativa de homicídio

A tentativa de homicídio contra Cleudo da Silva, de 22 anos, mais conhecido por “Cara de veia” aconteceu na noite desta segunda-feira (19), na rua do Passeio no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com o que a Polícia Militar conseguiu apurar “cara de veia”, caminhava na rua do Passeio, quando um veículo Fiat Strada com dois ocupantes parou na frente dele e os dois homens que estavam no veículo desceram atirando contra Cleudo Silva, que foi atingido com dois tiros na cabeça, e outras partes do corpo.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

Segundo informações na cintura de Cleudo “cara de veia” os paramédicos encontraram uma faca e um pacote aparentando ser entorpecente. A arma e o pacote foram entregues a uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar que foi ao local em busca de tentar identificar e prender os criminosos.