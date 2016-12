Em um dia, Polícia Militar apreende cinco armas de fogo em Sena Madureira

Homens do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) responsável pelo policiamento ostensivo na cidade de Sena Madureira, apreenderam nesta segunda-feira, 19 de dezembro, cinco armas de fogo no município. As apreensões fazem parte do trabalho diário da corporação militar no combate à criminalidade.

Quatro armas de fogo foram apreendidas no bairro Eugênio Areal, duas após denúncia anônima da comunidade. A guarnição de Rádio Patrulha (RP), juntamente com o Serviço de Inteligência Policial da unidade realizaram a averiguação em uma residência, onde foi encontrada uma escopeta e presas 06 pessoas. Em outra casa nas proximidades, a guarnição do Policiamento Escolar conseguiu apreender mais uma escopeta, no local um homem foi preso.

Horas mais tarde no mesmo bairro as guarnições de área foram acionadas para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegar ao endereço, policiais se depararam com os autores que tentaram se evadir do local, mas foram detidos pelos militares ainda com os armamentos, um revólver e uma escopeta utilizados no cometimento do crime.

O quinto armamento foi apreendido no bairro Bom Sucesso, sob poder de um dos suspeitos de um roubo a um posto de gasolina na cidade ocorrido a poucos dias. Com o agente foi encontrado uma espingarda, quatro munições e alguns objetos, provavelmente obtidos de maneira ilícita.

Todos os autores foram conduzidos, juntamente com os armamentos para Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, para serem todas as medidas cabíveis ao caso.